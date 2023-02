Viren sagen Krebs den Kampf an: Erste Erfolge

Info-Abend in Landeshauptstadt

„Diese Erreger vermehren sich ausschließlich in den Krebszellen und zerstören so einen Tumor zielgerichtet, ohne gesundes Gewebe zu schädigen“, erklärt Laer. Über den aktuellen Stand der Forschung und die konkrete Anwendung dieser neuen Behandlungsmethode informiert die Expertin am Dienstag im Haydnbräu in der Pfarrgasse 22 in Eisenstadt. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr.