Kommunisten sind auf Zielgeraden in Richtung Wahl

Kay-Michel Dankl (KPÖ Plus) und seine Genossen könnten aber schon bald für eine kleine Sensation sorgen und alle nötigen Unterstützungserklärungen für die kommende Landtagswahl am 23. April zusammen haben. „Ich bin mir jetzt sicher, dass wir landesweit am Stimmzettel stehen werden“, so der Salzburger Gemeinderat. Bei dieser Ansage dürften bei den heimischen Sozialdemokraten die Alarmglocken läuten.