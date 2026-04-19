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„Habe immer gesagt: Bin da, wenn der Hut brennt“

Salzburg: Sport-Nachrichten
19.04.2026 10:00
Hält auch als Coach das Tor sauber: Thalgau-Interimscoach David Lampel
Hält auch als Coach das Tor sauber: Thalgau-Interimscoach David Lampel(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Thalgau bannte zum Debüt von Interimstrainer David Lampel am Freitag das Abstiegsgespenst in der Salzburger Liga. Der Rundenrest heute bringt unter anderem das Match der letzten Chance für Hallwang im Keller-Derby gegen Anthering.

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Nach dem 5:0 am Freitag gegen Schwarzach war die Erleichterung bei Salzburger Liga-Klub Thalgau groß. „Nach hinten passiert jetzt hoffentlich nichts mehr“, atmete Interimstrainer David Lampel nach seinem Debüt durch. Dabei war der Fuschler – eigentlich Torwartcoach – doppelt gefordert, musste auch im Tor ran. „Eigentlich hatte ich es nicht vor, aber es ist gut gegangen“, fand der Schlussmann. Der immer schon gern Beton anrührte, wie das Foto aus Aberseer Tagen beweist. „Ein Dropkick wäre ins Kreuzeck gegangen. Wie ich den gehalten habe, weiß ich selbst nicht“, grinste der 35-Jährige. Der stolz aufs Team war und Nussbaumer, Mrkonjic und Neo-Abwehrturm Kreuzer („Form seines Lebens“) hervorhob.

Zitat Icon

Ein Dropkick wäre ins Kreuzeck gegangen. Wie ich den gehalten habe, weiß ich selbst nicht.

Lampel ist auch mit 35 Lenzen noch reaktionsschnell

Für Lampel ist das Ende seiner Kurzzeit-Ägide im Sommer auch klar: „Ich habe immer gesagt: Ich bin da, wenn der Hut brennt.“ Der Fokus liegt aber auf der Familie. Der zweifache Vater meint: „Ich habe nicht mehr die Zeit und Kapazitäten, ständig am Platz zu stehen.“

„Wird ein geiles Spiel“
Der Rest der 21. Runde steigt heute. Im Fan.at-Spiel der Runde (live im Stream; 16) kann Schlusslicht Hallwang die wohl letzte Chance im Kellerduell nutzen, um den Rückstand auf Anthering zu verkürzen. „Wir glauben ans Team, es wird ein geiles Spiel“, ist Sportchef Senad Abay zuversichtlich. Im Titelfernduell steht Verfolger Hallein – Coach Lessacher hat nun doch verlängert – im Derby gegen Puch unter Zugzwang. Grödig ist indes in Bramberg auf Revanche fürs Heim-1:2 im Nachschlag aus.

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