„Habe immer gesagt: Bin da, wenn der Hut brennt“

Nach dem 5:0 am Freitag gegen Schwarzach war die Erleichterung bei Salzburger Liga-Klub Thalgau groß. „Nach hinten passiert jetzt hoffentlich nichts mehr“, atmete Interimstrainer David Lampel nach seinem Debüt durch. Dabei war der Fuschler – eigentlich Torwartcoach – doppelt gefordert, musste auch im Tor ran. „Eigentlich hatte ich es nicht vor, aber es ist gut gegangen“, fand der Schlussmann. Der immer schon gern Beton anrührte, wie das Foto aus Aberseer Tagen beweist. „Ein Dropkick wäre ins Kreuzeck gegangen. Wie ich den gehalten habe, weiß ich selbst nicht“, grinste der 35-Jährige. Der stolz aufs Team war und Nussbaumer, Mrkonjic und Neo-Abwehrturm Kreuzer („Form seines Lebens“) hervorhob.