Theatergäste flüchteten schon vor der Pause

In der Arbeit gewonnen hat Gerald die Karten und seinen Freund Heinz mitgebracht. „Speziell“ finden die beiden das Stück, halten aber bis zum Schluss durch. Mit der Musik haben sie keine Probleme, aber damit, dass im Berliner Dialekt gesungen wird. Dialoge wie „Leg dir hin!“ – „Ick?“ empfinden einige Besucher als irritierend. Einer anderen Frau gefällt das Stück, auch wenn es „schwierig“ sei. Der Applaus fällt groß aus. Obwohl zum Schluss weniger als 100 Personen auf dem Parkett sitzen.