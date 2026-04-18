17-Jähriger raste mit 115 Sachen durch Stadtgebiet

Auch viel zu schnell am Weg war eine kroatische Lenkerin (57) im Bereich der Tauernautobahn bei Golling: Mit 155 km/h fuhr sie mit ihrem Pkw durch einen 100er-Bereich. Polizisten stoppten die 57-Jährige und nahmen ihr den Führerschein ab. Auch sie wird angezeigt.