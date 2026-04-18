17-Jähriger raste mit 115 Sachen durch Stadtgebiet

Offensichtlich hat der 17-jährige Probeführerscheinlenker in der Fahrschule nicht aufgepasst: Mit 115 km/h raste der Fahranfänger mit seinem Pkw über die Innsbrucker Bundesstraße. Dort gilt Tempo 50. Auch auf der A10 war eine Autofahrerin zu schnell.
Der Raser-Vorfall in der Innsbrucker Bundesstraße passierte in den Nachtstunden, kurz nach Mitternacht auf Samstag. Um 65 km/h überschritt der erst 17-jährige Pkw-Lenker die Tempo-Grenze von 50 km/h. Beamte nahmen ihm sofort den Probeführerschein ab, untersagten ihm ausdrücklich die Weiterfahrt. Er muss mit einer Anzeige rechnen.
Auch viel zu schnell am Weg war eine kroatische Lenkerin (57) im Bereich der Tauernautobahn bei Golling: Mit 155 km/h fuhr sie mit ihrem Pkw durch einen 100er-Bereich. Polizisten stoppten die 57-Jährige und nahmen ihr den Führerschein ab. Auch sie wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.