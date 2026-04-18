Der Sonntag bringt äußerst stürmisches Wetter

Mit dem sonnigen Frühlingswetter ist es die kommenden Tage vorübergehend vorbei. Am morgigen Sonntag bilden sich laut Wetterdienst Geosphere schon ab der Mittagszeit teils kräftigere Gewitterzellen vom Flachgau über Salzburg-Stadt und dem Tennengau sowie im Pinzgau.
Der Wetterumschwung kann teilweise auch Starkregen mit sich bringen. Ab und zu muss zudem mit kleinkörnigem Hagel gerechnet werden. Die stürmischen Böen sollen bis zu 60 km/h erreichen.
Der Sonntag bleibt größtenteils unbeständig, mit schauerartigen Regenfällen und einigen Gewittern.
In der Nacht zum Montag klingt der Regen an den Alpen langsam ab, mit vereinzelten Schauern muss noch gerechnet werden. Die Temperaturen können auf 6 bis 1 Grad zurückgehen. Das bedeutet: Achtung! Örtlich kann Frost in Bodennähe auftreten.
Ab Dienstag soll der Frühling nach den derzeitigen Prognosen wieder langsam zurückkehren.
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