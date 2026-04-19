Frau attackierte Partner mit abgebrochenem Glas

Ein Streit im Salzburger Pinzgau endete blutig: Eine 33-Jährige soll ihren Partner mit einem abgebrochenen Glas attackiert haben. Der Mann kam ins Spital, die Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Dazu wurden Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen.
In den frühen Morgenstunden geriet ein Paar im Pinzgau in einen heftigen Streit – und dann flog Glas. Eine 33-jährige Deutsch-Thailänderin soll ihren 31-jährigen Partner mit einem abgebrochenen Glas attackiert und verletzt haben. Der Pinzgauer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.
Auch die Frau wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Für sie endete die Nacht im Häfn: Die Polizei nahm sie fest und brachte sie in die Justizanstalt Salzburg. Zusätzlich wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Beide werden wegen Körperverletzung und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.
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