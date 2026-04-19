Frau attackierte Partner mit abgebrochenem Glas

Auch die Frau wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Für sie endete die Nacht im Häfn: Die Polizei nahm sie fest und brachte sie in die Justizanstalt Salzburg. Zusätzlich wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Beide werden wegen Körperverletzung und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.