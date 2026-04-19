Liefering knöpft Titelkandidat St. Pölten Punkt ab

Liefering holte sich in der 2. Liga in St. Pölten beim 0:0 einen Punkt. Bei der Sonntagsmatinee hatten die Jungbullen in der Nachspielzeit noch Pech. Wie in der Vorsaison könnten die Salzburger zum Zünglein an der Waage werden im Aufstiegsrennen.
Liefering wird in der 2. Liga auch in dieser Saison im Meisterrennen zum Zünglein an der Waage. Im Vorjahr gewannen die Jungbullen am vorletzten Spieltag 1:0 gegen die Admira und verhalfen Ried somit zum Aufstieg. Sonntag knöpfte Liefering im Auswärtsspiel St. Pölten einen Punkt ab, Austria Lustenau steht damit nach 24 Spielen an der Tabellenspitze.
Handspiel von St. Pölten
Dabei hätten die Jungbullen in einer großteils ausgeglichenen Partie sogar noch mehr verdient gehabt. In der Nachspielzeit wehrte ein St. Pöltner einen Schuss von Riquelme im Strafraum klar mit der Hand ab – die Pfeife von Schiedsrichter Matthias Gächter blieb allerdings zum Unverständnis der gesamten Lieferinger stumm. Glück für die Niederösterreicher, denn dieser eine Punkt könnte im engen Aufstiegskampf am Ende der Saison noch wichtig werden.
Für die Jungbullen war es nach dem 3:1 gegen den FAC die zweite ungeschlagene Partie in Folge. Wie gegen die Floridsdorfer waren auch gegen die Wölfe die Bullen Christian Zawieschitzky, Tim Trummer und Valentin Sulzbacher in der Startelf.
ADMIRAL 2. Liga: St. Pölten – Liefering 0:0. – FC Liefering (4-1-3-2): Zawieschitzky; Trummer (86. Hussauf), Zabransky, Brandtner, Zangerl; Sulzbacher; Riquelme, Scharner (65. Adejenughure), Moser (46. Palacios); Verhounig (77. Murillo), Camara. – NV Arena, 1540, Gächter.
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