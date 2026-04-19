Liefering knöpft Titelkandidat St. Pölten Punkt ab

Handspiel von St. Pölten

Dabei hätten die Jungbullen in einer großteils ausgeglichenen Partie sogar noch mehr verdient gehabt. In der Nachspielzeit wehrte ein St. Pöltner einen Schuss von Riquelme im Strafraum klar mit der Hand ab – die Pfeife von Schiedsrichter Matthias Gächter blieb allerdings zum Unverständnis der gesamten Lieferinger stumm. Glück für die Niederösterreicher, denn dieser eine Punkt könnte im engen Aufstiegskampf am Ende der Saison noch wichtig werden.