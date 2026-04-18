Salzburger Luxushotel versteigert seine Mülleimer

Wer träumt nicht von hochwertigstem Interieur für das eigene Heim? Die Einrichtung des Salzburger 5-Sterne-Hotel Alpine Palace in Hinterglemm kommt auf der Auktionsplattform „Aurena“ unter den Hammer. Das Haus wird saniert und lässt offensichtlich keine Möglichkeit aus, Geld zu akquirieren – sogar die Mülleimer des Hotels kann man ersteigern.
Bevor das Haus im Dezember 2027 unter der Falkensteiner Hotelgruppe neu eröffnet, kommt das hochwertige Inventar unter den Hammer. Rund 1200 Einrichtungsgegenstände können erstanden werden. Die Zuschläge erfolgen am 22. April. Viel Zeit, sich die besten Teile herauszusuchen, bleibt Interessierten also nicht mehr.
Auch erste Gebote für einzelne Posten wurden schon abgegeben. So findet etwa ein edler Holztisch aus einer Baumscheibe großen Anklang. Auch maßgefertigte Designer-Sesselmöbel und Lampen des Hauses stehen bei den Interessenten hoch im Kurs.
Und ja tatsächlich, auch für die Mülleimer des 5-Sterne-Hotels wurden schon erste Gebote abgegeben. In diversen Größen und Ausführungen sind gleich mehrere auf einen Schlag zu erhalten. Der Preis liegt derzeit noch in überschaubarer Höhe: 20 Euro für ein Regal voll mit mehreren kleinen Zimmer-Mülleimern ist derzeit das höchste der Gefühle.
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