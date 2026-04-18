Salzburger Luxushotel versteigert seine Mülleimer

Und ja tatsächlich, auch für die Mülleimer des 5-Sterne-Hotels wurden schon erste Gebote abgegeben. In diversen Größen und Ausführungen sind gleich mehrere auf einen Schlag zu erhalten. Der Preis liegt derzeit noch in überschaubarer Höhe: 20 Euro für ein Regal voll mit mehreren kleinen Zimmer-Mülleimern ist derzeit das höchste der Gefühle.