Kammeroper süßsauer: Putzen bis zum Verbluten!

Schimmelpfennigs Stück hetzt fünf Darsteller filmschnittartig durch Rollen und Szenen. Peter Eötvös hat seinen „Drachen“ „bewusst als Musiktheater bezeichnet und ist sehr nah am Stück drangeblieben, hat es gekürzt, verdichtet. Es ist mehr Schauspiel mit Musik“, so Eßinger. Das Werk von 2014 wurde oft nachgespielt. Das hat Seltenheitswert im zeitgenössischen Opernbetrieb. Eötvös zählt zu den Erfolgreichsten: „Ich lese gerade, Ligeti hätte angeblich gesagt, dass er die objektartige Musik liebt, die Musik in gefrorenem Zustand. Bei mir ist es genau umgekehrt: Ich schreibe meine Musik nicht nur ,für‘, sondern ,mit dem Publikum‘. Ich komponiere so, als würde ich im Zuschauerraum, mitten im Publikum sitzen und das, was wir sehen und hören, das geschieht auch mit mir und uns selbst. Als wären wir aktive Teilnehmer an der Geschichte“, so der Erklärungsversuch für seinen Erfolg.