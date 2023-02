Dutzende Websites des Innenministeriums offline

Angriffe auf virtualisierte Server in Deutschland

Interessantes Detail: In Deutschland wurde erst am Montag - krone.at berichtete - vor einer groß angelegten Cyberangriffs-Welle auf Firmen und öffentliche Einrichtungen mit Daten verschlüsselnder Ransomware gewarnt, die am Wochenende Fahrt aufnahm. Betroffen sind laut Informationen des deutschen Bundesamtes für Sicherheit in der IT virtuelle Server, die mit einer Virtualisierungslösung des Anbieters VMWare betrieben werden.