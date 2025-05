In Europa ausgerottet: Wiener mit Lepra infiziert

Schwirrt das Bakterium im Körper herum, kann es bis zu 20 Jahre lang dauern, bis die Krankheit ausbricht. Allerdings beträgt die Inkubationszeit in der Regel „nur“ drei bis sieben Jahre. Früh erkennbar macht sich Lepra mit hellen oder roten Flecken auf der Haut. Bleibt die Infektion unbehandelt, kann es zum Auftreten von Taubheitsgefühlen bis hin zu Sehstörungen und sogar der Verformung von Fingern, Zehen, Ohren oder Nase kommen – im schlimmsten Fall folgt wegen der ausgebrochenen Folgeinfektionen der Tod. Dank Fortschritten in der Medizin gilt Lepra seit mehr als 35 Jahren als vollständig heilbar, dennoch treten weltweit immer noch um die 180.000 Fälle pro Jahr auf. Am stärksten betroffen sind ländliche Gebiete in Südostasien, China sowie tropische Regionen in Afrika.