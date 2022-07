Staatsschutz-Chef: „Es kann in Gewalt umschlagen“

„Krone“: Eine Krise jagt gefühlt die nächste. Wie beurteilt die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst die Sicherheitslage in Österreich?

Omar Haijawi-Pirchner: Die Pandemie scheint auf dem Vormarsch, auch die Teuerung wirkt sich langfristig auf die innere Sicherheit aus. Der Rechtsextremismus wird unter anderem durch den Ukraine-Krieg gestärkt, islamistischer Terrorismus gewinnt wieder an Bedeutung, und Desinformation gerät unter anderem wegen der Bundespräsidentenwahl in unseren Fokus.