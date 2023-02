Massiver Cyberangriff: Schäden in Deutschland

Bei einer groß angelegten globalen Cyberangriffswelle mit Erpressungssoftware - sogenannter Ransomware - sind Firmen und öffentliche Einrichtungen in Deutschland geschädigt worden. „Nach aktuellem Kenntnisstand scheint es in Deutschland eine mittlere dreistellige Zahl an Betroffenen zu geben“, teilte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am Montag in Bonn mit.