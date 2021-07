Staatsschutz neu bringt 300 neue Planstellen

Nach dem Nationalratsbeschluss am Donnerstag kann mit dem Umbau des BVT begonnen werden. Ab 1. Jänner 2022 wird die Trennung in Nachrichtendienst und einen Bereich mit staatspolizeilichen Aufgaben vollzogen - aus dem BVT wird damit die „Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst“, kurz DSN. Die Reform wird 300 neue Planstellen bringen, wie Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im Innenministerium, am Freitag bei einer Pressekonferenz bekant gab.