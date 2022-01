Staatsschutzchef nennt Werben für ÖVP „Fehler“

Zuvor Wirbel um Foto mit Ministerin Raab

Dass er kein ÖVP-Mitglied sei und „das heute nicht mehr machen“ würde, hatte Haijawi-Pirchner schon vor einem Monat erklärt - als ein Foto von ihm im niederösterreichischen Gemeinderatswahlkampf 2020 aufgetaucht war. Es zeigte ihn in einer ÖVP-Jacke an der Seite von Integrationsministerin Susanne Raab. Damals hatte die SPÖ scharfe Kritik an den „ÖVP-Seilschaften“ geübt. Jetzt hielt NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper der ÖVP vor, „Postenschacher“ selbst in einem so sensiblen Ressort wie dem Innenministerium zu betreiben.