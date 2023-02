Erstes Treffen der „Elefanten“ verlief gesittet

Friedliche Elefanten und ein Phantom

Gesprächsbedarf wird es über zwei inhaltliche Vorstöße geben. Köfer forderte ein Einfrieren der Politikergehälter für „fünf bis zehn Jahre“ und Angerer konfrontierte Kaiser mit einer Info über die Kelag. Demnach zocke der Kärntner Energieriese in Laibach mit Strom. Unter dem Strich: Das waren acht friedliche Elefanten bzw. -innen. Bei dieser Wahl gibt es ein Phantom und das nennt sich Liste Stark. Niemand weiß so genau, was sich hinter der nur in zwei Wahlkreisen antretenden Liste verbirgt. Die Spur führt aber nach Wolfsberg, genauer gesagt nach St. Stefan und dort zu einem Johann Ehmann. Besagter verweigert aber alle Kontakte mit Journalisten, nahm auch an der „Elefantenrunde“ nicht teil.