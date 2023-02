Knalleffekt: BFK verliert Hälfte der Doppelspitze

Eigentlich hätte Gerhard Altziebler in den nächsten Tagen bei einigen Medienterminen für das BFK Rede und Antwort stehen müssen, so auch bei der „Krone“ am Dienstag für unsere Serie „30 Fragen - 300 Antworten“. Doch am Montagmorgen kam dann plötzlich die Absage. „Ich stehe für sachliche Politik und das ist scheinbar beim BFK unerwünscht“, begründet Gerhard Altziebler seinen Rückzug. „Ich ziehe mich von dem ersten Landes-Listenplatz zurück - meinen Platz auf der Bezirksliste kann ich leider nicht mehr zurücklegen.“