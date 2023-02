Kickl und Kaiser im Kampf um Kärnten

Er spürt, dass er auf der Erfolgswelle surft. Das blaue Wunder von Niederösterreich soll bei den Landtagswahlen am 5. März in Kärnten wiederholt werden. Nur hat die FPÖ in Kärnten ein Manko: Erwin Angerer, seines Zeichens FPÖ-Spitzenkandidat, ist zu wenig angriffig für einen Blauen. Da muss FPÖ-Chef Herbert Kickl „als verlorener Sohn“, wie er sich selbst nennt, in seine Heimat zurückkehren. „Mit dem Team Kärnten gibt es noch dazu eine Populismusalternative“, analysiert Politikexperte Thomas Hofer.