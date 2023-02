„Stabile Mischwälder für eine klimafitte Zukunft“

Bewirtschaftungsplan erstellen

In den meisten Fällen benötigen heimische Wälder mehr Laubbäume wie etwa Eiche oder Buche. „Der Eigentümer muss sich auch entscheiden, in welche Richtung die Bewirtschaftung gehen soll“, so Friedl. Soll z. B. der Ertrag von Energieholz höher sein oder etwa der Pflegeaufwand möglichst gering bleiben?