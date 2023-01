NÖ-Wahl: Der Poker um die Macht beginnt

Alles sei möglich. Über die Ressortverteilung in der neunköpfigen Regierung wird in dieser mit einfacher Mehrheit abgestimmt. Die attraktiven und mächtigen Ressorts werden wohl ÖVP und SPÖ unter sich aufteilen, die drei blauen Landesräte werden nehmen müssen, was übrig bleibt. Der Machtverlust der ÖVP in Niederösterreich wird auch auf Bundesebene nicht ohne Auswirkungen bleiben, immerhin stellt das schwarze Kernland nicht nur den Bundeskanzler, sondern auch den Nationalratspräsidenten und Innenminister, Verteidigungsministerin und den ÖVP-Generalsekretär. Es bleibt abzuwarten, ob die Niederösterreicher in der Bundes-ÖVP künftig so dominant bleiben werden oder andere Landesorganisationen, etwa die steirische oder die oberösterreichische, wieder mehr mitreden wollen.