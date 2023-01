Alles anders: Wie sich die SPÖ neu erfinden will

Die Absolute der ÖVP im St. Pöltner Regierungsviertel ist am Sonntag bekanntlich gefallen. Die Absolute der SPÖ in der Landeshauptstadt hat bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2021 bekanntlich aber gehalten. Kaum verwunderlich also, dass das Bürgermeisterzimmer am St. Pöltner Rathausplatz dieser Tage zum wahren Machtzentrum der SPÖ avancierte. Gemeinsam mit der Gewerkschaft fädelte Bürgermeister Matthias Stadler quasi noch in der Wahlnacht den Hergovich-Coup ein. Wie die „Krone“ erfuhr, hat sich der mächtigste SPÖ-Stadtchef des Landes auch um den Posten des Klubobmanns schon konkrete Gedanken gemacht.