„Dicke Brummer“ sollen mehr fürs Parken zahlen

Große Autos, oder besser deren Besitzer, sollen für das Parken mehr zahlen als normale – das wird von der Grazer Stadtregierung bereits heiß diskutiert. Es geht um Dauerparker in blauen Zonen, die zwei zusätzliche Tarife abführen sollen. Für Pkw ab einer Länge von 4,21 Metern bzw. ab 4,70 Metern müssten demnach 50 bis 60 Prozent mehr als für kleinere Autos hingelegt werden. In Deutschland wird es vielen Städten umgesetzt, in Klagenfurt beschäftigen sich die Experten mit der heiklen Sache. Auch in den anderen Landeshauptstädten findet die Idee längst Anklang.