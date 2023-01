Hier leben die meisten hoch bezahlten Banker

Um in diese Statistik aufgenommen zu werden, mussten die betroffenen Personen 2021 mehr als eine Million Euro mit ihrem Einkommen erzielt haben. 2020 waren es mit 1383 Personen noch eine Spur weniger Topverdienerinnen und Topverdiener in Europas Banken. Den Anstieg der Bezahlung erklärte die Aufsichtsbehörde „mit der insgesamt guten Leistung der Institute, insbesondere in den Bereichen Investmentbanking sowie Handel und Vertrieb“. Boni sind in der Regel an den Geschäftserfolg gekoppelt. Zudem zogen im Zuge des britischen Austritts aus der EU („Brexit“) teilweise hoch bezahlte Beschäftigte aufs europäische Festland um.