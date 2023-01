Tiefe Einblicke in die Abgründe der Macht

Am Mittwoch kurz vor Mittag platzte das vom Vorsitzenden des Korruptions-Untersuchungsausschusses, Wolfgang Sobotka (ÖVP), angesetzte Treffen mit den Parteien, bei dem der weitere Fahrplan festgelegt werden sollte. Man will sich am Donnerstag zwar noch ein letztes Mal zusammensetzen, aber es dürfte wohl keine weiteren Befragungen mehr geben.