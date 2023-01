VfGH hob Abschiebung in Vorkriegs-Ukraine auf

Bescheid wurde am Tag der Invasion zugestellt

Gestützt auf das „Länderinformationsblatt der Staatendokumentation“ zum Stand Oktober 2021 hielt es eine Rückführung angesichts der Sicherheitslage in der Ukraine - ausdrücklich ausgenommen lediglich die Halbinsel Krim sowie die Gebiete Donezk und Lugansk - für möglich. Der Entscheid ist datiert vom 22. Februar 2022. Seine Zustellung fiel just auf den 24. Februar, jenen Tag, an dem die russischen Angriffe auf die Ukraine begannen, berichtet das „Rechtspanorama“ der „Presse“.