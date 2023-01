Fast acht Millionen Ukraine-Flüchtlinge in Europa

Über eine Million in Deutschland

In Deutschland sind laut UNHCR aktuell mehr als eine Million Ukraine-Geflüchtete registriert, in Italien mehr als 166.000, in Spanien über 164.000, in Großbritannien rund 152.000, in Frankreich fast 119.000 und in Moldau über 102.000. Nach Angaben des UNO-Nothilfebüros (OCHA) vom Dezember gibt es infolge des Krieges außerdem rund 5,6 Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine.