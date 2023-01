USA ziehen Patriot-System aus der Slowakei ab

Deutsche Systeme bleiben

Das sagte auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Telefonat mit dem US-Präsidenten Joe Biden zu. Die deutschen Patriot-Batterien sollen aber weiterhin am slowakischen Militärflughafen Sliac präsent sein. Die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sicherte bei einem Besuch in Bratislava im Dezember zu, dass die beiden Patriots zumindest bis Jahresende 2023 in der Slowakei bleiben sollen.