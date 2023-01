Ukrainische Soldaten werden in den USA ausgebildet

Das erste Training soll bereits in der kommenden Woche starten. Die Grundausbildung ist auf der Militärbasis Fort Stil in Oklahoma geplant. Dort hat das US-Militär unter anderem eine Artillerieschule. Zuvor war spekuliert worden, dass Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland ausgebildet werden könnten, etwa auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern. Das wurde bereits bei anderen Waffensystemen so praktiziert.