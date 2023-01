Deutschland liefert Ukraine erstmals Kampfpanzer

Telefonat Scholz/Biden

Die USA werden der Regierung in Kiew zudem leichte Bradley-Schützenpanzer und wie angedacht auch Patriot-Systeme liefern. Das vereinbarten der deutsche Kanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden am Donnerstagabend in einem Telefonat. „Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz bekundeten ihre gemeinsame Entschlossenheit, der Ukraine so lange wie nötig die erforderliche finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung zu gewähren“, heißt es in einer Erklärung der deutschen Regierung. Die beiden seien sowohl „unverbrüchlich solidarisch“ mit der Ukraine als auch ihrer Bevölkerung - „im Angesicht der entfesselten Aggression der Russischen Föderation.“