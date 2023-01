Oberösterreicher schnallen den Gürtel schon enger

So entgehen Sie der Schuldenfalle

Was tun, wenn die Kosten das monatliche Budget übersteigen oder zumindest enorm an seine Grenzen bringen? „Das Girokonto nicht überziehen, sondern immer im Haben halten“, rät Thomas Berghuber, Geschäftsführer der Schuldnerberatung OÖ, der Verlockung des Ausschöpfen des Rahmens zu widerstehen. „Das Konto ist die teuerste Finanzierungsform“, ergänzt Ferdinand Herndler von der Schuldnerhilfe.