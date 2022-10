Teuerungskrise: Energie sparen neuer Volkssport

Tipps für die Küche

Ein Viertel des Warmwasserverbrauchs in unseren Haushalten entfällt auf die Küche. Da zahlt es sich aus, die Spülmaschine nur voll befüllt einzuschalten. Zu den Stromfressern zählen Kühl- und Gefrierschrank mit einem Verbrauch von rund einer Kilowattstunde täglich. Hierbei kommt es auf jeden Fall auf das richtige Einstellen der Temperatur an. Im Kühlschrank sind meist sieben Grad ausreichend, das spart gegenüber einer Temperatur von fünf Grad bereits 15 Prozent Strom. Genauso wichtig ist es, den Eiskasten, wenn möglich, nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Herd oder Heizkörper zu stellen.