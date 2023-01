Wie Sie sich im Alltag glücklich sparen können

„Spar dich glücklich“ heißt das Buch von Sylvia Sima, in dem sie viele unterschiedliche Spar-Möglichkeiten in den Bereichen Ernährung, Kinder, Kochen, Freizeit, Garten, Kosmetik etc. aufzeigt. Sie weiß, wie man damit etwas leichter durch die Krise kommt.