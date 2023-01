Mit Tipps von Oma und Opa zur perfekten Mehlspeise

Lernen von den Besten

Seit vergangenem Sommer bietet das Erfolgsprojekt auch Backkurse unter dem Motto „Backen lernen von der Oma“ an. Liebhaber von Mehlspeisen können den Pensionisten beim Werken über die Schulter schauen, sich Tipps für Kuchen, Torten und Kekse holen und nebenbei auch so manche Anekdote erfahren. Die Palette an süßen Köstlichkeiten ist vielfältig: von Buchteln über Kipferln bis hin zur klassischen Sachertorte.