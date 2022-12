Goldgräberstimmung am Start-up-Sektor ist vorbei

Steigende Zinsen, wirtschaftliche Unsicherheiten, Inflation und eine drohende Rezession haben das Marktumfeld in der Start-up-Szene stark eingetrübt und lassen Risikokapitalfinanzierer zurückhaltender werden. Nach einem sehr starken ersten Halbjahr mit insgesamt 881 Millionen Euro Investments sei der Markt in Österreich im zweiten Halbjahr deutlich eingebrochen, so EY in seiner Analyse. Wie nachhaltig der Krisenmodus ist, hänge insbesondere von der Zinspolitik, der Höhe der Inflation und dem Ausmaß der drohenden Rezession ab, so Haas.