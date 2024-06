Zweijähriges Mädchen nach Rollo-Unfall nun stabil

Vorsichtiges Aufatmen nach einem dramatischen Unglück mit einem automatischen Stalltor in Waldkirchen am Wesen. Ein zweijähriges Kind war so schwer eingeklemmt worden, dass es zu atmen aufhörte und reanimiert werden musste. Ärzte im Linzer Uniklinikum konnten den Kreislauf der Kleinen stabilisieren. Die Unglücksursache war am Sonntagabend noch unklar.