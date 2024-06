Auf TikTok ist Österreich schon ganz vorne dabei

Ronaldo in einer eigenen Liga

In einer eigenen Liga ist aber Portugals Cristiano Ronaldo unterwegs. Er versammelt auf seinen Kanälen Facebook, Instagram und X unfassbare 900 Millionen (!) Menschen. Der saudi-arabische Verein Al Nassr war vor seiner Verpflichtung im „Niemandsland“ daheim gewesen, lukrierte in den ersten vier Wochen nach seinem Transfer aber 30 Mio. neue „Fans“. „Strahlkraft und Sogwirkung von Cristiano sind gigantisch. Alles, was er anfasst, wird zu Gold“, erzählt Social-Media-Experte Aleks Brankovic beim EM-Check mit der „Krone“.