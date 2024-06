Neuer Fernseher zur EM: Worauf Sie achten sollten

Die schlechte Nachricht zuerst: Egal, für welchen neuen Fernsehapparat Sie sich entscheiden, eine fiese neue Eigenheit haben sie alle. Weil ein Fernseher heute immer auch ein „Smart-TV“ - also ein Computer – ist, neigt die Branche mittlerweile herstellerübergreifend zur Dreingabe unerwünschter Bloatware und pflastert die Bedienoberfläche teilweise auch mit Reklame zu. Mit der Zeit reichern die Hersteller ihre Geräte so mit immer mehr Ballast an, was im schlimmsten Fall zu einem ruckelig-stockenden Erlebnis führt und den teuren Fernseher zu einer lahmen Ente macht. Dieses Phänomen ist selbst auf teuren TVs zu beobachten - und betrifft eines der drei dominierenden Smart-TV-Systeme besonders stark ...