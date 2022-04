GoStudent wegen Arbeitsbedingungen in der Kritik

GoStudent verwies gegenüber der APA auf interne Umfragen, laut denen die Zufriedenheit der Tutoren in allen Ländern „sehr hoch“ sei. Ziel des Wiener Start-ups ist es, „die weltweit führende Nachhilfeplattform“ zu werden. „Dies erfordert Zeit, und wir sind uns bewusst, dass es auf dem Weg dorthin einige Herausforderungen geben kann“, so ein GoStudent-Sprecher am Donnerstag.