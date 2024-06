Microsoft verschiebt Start von „Recall“-Funktion

Microsoft und Hersteller von Windows-Computern wollen am 18. Juni eine neue PC-Kategorie auf den Markt bringen, die stärker auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zugeschnitten sein soll. Die Geräteklasse heißt „Copilot+PC“, in Anlehnung an Microsofts KI-Assistenten mit dem Namen „Copilot“.