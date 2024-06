Slowenien gegen Dänemark ab 18 Uhr LIVE

Nicht unumstritten in der Heimat

„Ich habe fast darüber nachgedacht, eine Gravesen-Jubelszene zu machen“, meinte Eriksen danach. „Nur um ihm zu sagen, dass er nicht mehr so ​​viel sagen soll.“ Thomas Gravesen gilt in der Heimat als großer Kritiker der Einberufung des Routiniers. „Ist er bei 80 Prozent? Oder bei 70, 50 oder 20? Niemand weiß es, weil er nicht spielt. Und das ist ein Problem“, meinte der ehemalige Teamspieler mit Verweis auf Eriksens Rolle bei United. Im Nationalteam agiert die Nummer 10 jedenfalls in einer deutlich offensiveren Rolle als im Verein.