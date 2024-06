Xiaomi Pad 6S Pro: Profi-Tablet aus China im Test

Android-Tablets mit viel Rechenkraft, großem Bildschirm, Stiftbedienung und Tastatur-Cover sind eine vergleichsweise rare Erscheinung, Ton angebend sind in diesem Segment Apples iPad (Pro) und, wenn auch PC-Hardware infrage kommt, Microsofts Surface-Schiene. In der Android-Welt hält etwa Samsung dagegen – und nun auch Xiaomi mit seinem Pad 6S Pro. Im Test hinterließ das China-Tablet um 600 Euro einen guten Eindruck – allerdings nicht in jedem Anwendungsszenario.