„Hilfe, in meiner Wohnung leben 3 Geister-Mieter!“

Wohnbeihilfe abgelehnt, weil sie nicht alleine wohnt

Im März 2024 sucht die Mindestpensionistin dann bei der MA50 um Wohnbeihilfe an. Doch ihr Antrag wird abgelehnt. Die Begründung? Sie wohnt nicht alleine. Frau G. fällt aus allen Wolken. „Der Magistratsbeamte sagte mir, dass in meiner Wohnung noch drei andere Menschen leben. Das war ein richtiger Schock. Anfangs dachte ich, dass es sich dabei um einen Scherz handelt“, so G. verzweifelt. Ohne ihr Wissen hatten sich also drei wildfremde Personen in der 48 Quadratmeter großen Wohnung angemeldet.