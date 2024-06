Nach Tod von Joni (5): Spendenaktion für Familie

Jetzt hat die örtliche Feuerwehr – viele Mitglieder haben selbst in den Erdmassen mit bloßen Händen nach dem verschütteten Kind gegraben – eine Spendenaktion gestartet. „Wir wünschen der Jungfamilie viel Kraft in diesen schwierigen Stunden. In Gedanken sind wir bei Euch“, heißt es auf ihrer Website.