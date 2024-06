Zu wenig Tempo bei Kampf gegen Cybercrime

Der Rechnungshof übt Kritik an den Reformmaßnahmen des Innen- und Justizministeriums zur Cybercrime-Bekämpfung. Das Kontrollorgan stößt sich unter anderem am Recruiting von vorgesehenen Beamten, uneinheitlichen Begriffsdefinitionen und an fehlenden Ressourcen für das Wiener Landeskriminalamt.