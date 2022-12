Die Entindustrialisierung Europas schreitet voran

Nahezu eine halbe Million Österreicher laboriert an grippalen Infekten, an Influenza oder gar wirklich an Corona. Und gerade jetzt müssen wichtige Medikamente - angeblich nahezu 500 Präparate - wie in einem Entwicklungsland rationiert werden. Zuallererst Antibiotika, die wir bei bakteriellen Infektionen am dringendsten benötigen.