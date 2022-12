Biontech forscht jetzt an Malaria-Impfstoff

„Der Beginn dieser Studie ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, einen Beitrag zur Bekämpfung von Krankheiten mit hohem medizinischen Bedarf zu leisten“, sagte Medizin-Vorstand und Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci. Ziel sei es, einen mRNA-basierten Impfstoff zu entwickeln, der dazu beitragen könne, Malaria zu verhindern und die Sterblichkeit zu senken. Laut WHO starben 2021 weltweit 619.000 Menschen an Malaria, das waren etwas weniger als im Jahr davor. Rund 95 Prozent der Erkrankungen und Todesfälle wurden in Afrika registriert.