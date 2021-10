WHO hofft auf Durchbruch bei Malaria-Bekämpfung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hofft in der Malaria-Bekämpfung jetzt auf einen historischen Durchbruch durch einen neuen Impfstoff. Am Mittwoch begutachtet ein unabhängiger Expertenausschuss in Genf vielversprechende Ergebnisse aus Pilotversuchen mit dem Impfstoff RTS,S in drei afrikanischen Ländern. Wenn Experten von dessen Wirksamkeit und Sicherheit überzeugt sind, würde die WHO den weitreichenden Einsatz empfehlen.