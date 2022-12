ÖVP-Probleme: Maurer rüttelt nicht an Koalition

Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer sieht das Abwenden der Klimakrise als „alleroberstes Ziel“ der Regierungsbeteiligung ihrer Partei. „Das gute ist ja, das war früher grüne Mission, inzwischen ist es Staatsraison“, sagte sie im APA-Interview. An der Koalition will sie nicht rütteln, habe man doch wieder ein produktives Jahr hinter sich. „Dass die ÖVP regelmäßig irgendwelche eigenen Probleme hat, das kann uns von unserem Kurs nicht abbringen und wird es auch nicht“, so Maurer.