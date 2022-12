Projekte liegen auf Eis: Baustellen der Koalition

An Neuwahlen denkt in der Koalition derzeit niemand

Selbst wenn die Differenzen in einzelnen Punkten durchaus massiv sind, besteht kein Zweifel, dass die Koalition bis 2024 hält. Der Grund ist ein simpler machttechnischer, der gegen Neuwahlen spricht. In einer Ampelkoalition wären die Grünen neben den Neos nur eine von zwei Kronprinzessinnen. Jetzt sind die Grünen die einzige Kronprinzessin.